'AEX begint hoger aan drukke cijferweek'

Ook de Italiaanse begrotingsplannen blijven de gemoederen bezighouden. De regering van Italië heeft tot 12 uur om haar ontwerpbegroting van 2019 toe te lichten. Het land kreeg vrijdag nog een afwaardering door kredietbeoordelaar Moody's voor zijn kiezen.

Aan het brexit-front gaat de Britse premier Theresa May maandag het Britse parlement toespreken over het vertrek uit de Europese Unie. Een deal met Europa is volgens haar voor 95 procent rond. Volgens Britse media neemt het ongenoegen binnen haar Conservative Party over de onderhandelingen echter toe. Sommige kranten speculeren een machtsgreep bij de Tories komende week.

Wisselkoerseffecten

Op het Damrak opende Philips de boeken. Het zorgtechnologiebedrijf had in het derde kwartaal last van ongunstige wisselkoerseffecten en zag de omzet minder sterk stijgen dan analisten hadden verwacht. Onder de streep hield Philips 292 miljoen euro over, tegen een nettowinst van 423 miljoen euro een jaar eerder. Die daling had te maken met het afbouwen van het belang in de voormalige verlichtingsdivisie Signify.

Ook BinckBank kwam met cijfers. De onlinebroker boekte afgelopen kwartaal fors minder winst dan een jaar eerder toen de resultaten werden gestuwd door een belastingmeevaller en boekwinsten. Ten opzichte van het tweede kwartaal daalde het aantal transacties met 3 procent tot ruim 2,3 miljoen. De broker heeft naar eigen zeggen de ,,traditioneel rustige periode" gebruikt om bestaande diensten te verbeteren.

Advieswijziging

Het aandeel Wessanen zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. ABN AMRO schroefde zijn aanbeveling voor het voedingsbedrijf op naar kopen. Biotechnologiebedrijf Galapagos heeft op een congres in Chicago gedetailleerde onderzoeksresultaten bekendgemaakt een studie met het middel filgotinib tegen reuma. Het bedrijf liet eerder al weten dat in de eerste fase 3-studie alle belangrijke doelen zijn gehaald.

De Europese beurzen sloten vrijdag gemengd. De AEX-index klom 0,3 procent tot 525,17 punten en de MidKap daalde 0,8 procent tot 743,08 punten. Parijs en Frankfurt verloren tot 0,6 procent. Londen won 0,3 procent. Ook Wall Street ging verdeeld het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 25.444,34 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,5 procent.

Euro

De euro was 1,1514 dollar waard, tegen 1,1489 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 69,34 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder, op 80,08 dollar per vat.