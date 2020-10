Ondernemers tankten vertrouwen in de zomer

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek naar de verwachte gevolgen van de coronacrisis. In de meeste bedrijfstakken is meer dan de helft van de bedrijven ervan overtuigd nog minstens een jaar te bestaan. Alleen in de horeca was dit een minderheid van 43%. Maar ook daar was het vertrouwen gegroeid, want begin juni dacht nog maar een kwart het jaar te overleven.

’Beeld nu anders’

Belangrijke kanttekening is dat dit onderzoek begin september is uitgevoerd, dus voor de verscherpte maatregelen en de aankondiging van het schrappen van in totaal duizenden banen bij onder meer Tata Steel, bouwer BAM en Shell afgelopen week. ,,Als wij de ondernemers nu zouden vragen, was er waarschijnlijk een ander beeld uitgekomen”, erkent CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. ,,Maar dit onderzoek laat wel zien dat we voor veel bedrijven een mooie zomer hebben gehad.”

Het optimisme over het voortbestaan van het bedrijf verschilt wel heel erg tussen bedrijfstakken. Zo gaf 88% van de farmaceutische bedrijven aan het nog minimaal een jaar vol te houden, terwijl dit bij ondernemers in de basismetaal en auto- en aanhangwagenindustrie amper 23% was.

Ontslag

Bedrijven hebben tot september ook nauwelijks mensen ontslagen. In de kunstsector en de reisbranche hebben de meeste ondernemers vast personeel op straat moeten zetten. Bij de kunstsector was dat begin september een op de vier en in de reiswereld 18% van de bedrijven.

Ondernemers die moesten snijden in het personeelsbestand, konden dat vooral doen door het mes te zetten in het personeelsbestand. Zo zei 96% van de luchtvaartbedrijven het met minder flexwerkers te doen. In cultuur en horeca gaf respectievelijk 50% en 60% van de ondernemers aan minder flexibele krachten te gebruiken door corona.