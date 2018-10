Het eerste onbemande Tango tankstation langs de snelweg A27 Ⓒ ANP

UTRECHT (ANP) - Er zijn momenteel in Nederland meer onbemande dan bemande tankstations. In de afgelopen vijftien jaar is het aantal onbemande locaties verviervoudigd, van 575 halverwege 2003 tot 2098 begin dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van branchevereniging Bovag. Het totale aantal tankstations nam in deze periode af met 2,7 procent tot 4121.