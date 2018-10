CBS: huizenprijzen weer fors omhoog

Huizen werden in september 9,3 procent duurder in vergelijking met diezelfde maand een jaar eerder. Voor heel het derde kwartaal kwam dit percentage uit op 9,2 procent. In totaal werden in september 16.449 woningen verkocht waarmee het jaartotaal op 161.956 verkochte huizen kwam. In de eerste negen maanden van vorig jaar werden er 8 procent meer woningen verkocht.

