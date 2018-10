ASML hernieuwt samenwerking met Imec

De partijen werken al dertig jaar samen. In 2014 resulteerde de samenwerking in de oprichting van een onderzoekcentrum om lithografietechnologie te optimaliseren. Die samenwerking wordt nu verder uitgebreid.

In de loop van volgend jaar zal ASML in de Imec cleanroom één van hun meest geavanceerde EUV scanners installeren. Ook wordt de samenwerking uitgebreid met een gemeenschappelijk onderzoekslab in Veldhoven. Financiële details over de samenwerking werden niet gemeld.