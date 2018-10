Nederlands pensioen beste ter wereld

Dat blijkt uit de jaarlijkse Mercer Global Pension Index. Daarin worden de pensioenstelsels van 34 landen beoordeeld op adequaatheid (krijgen mensen genoeg pensioen), duurzaamheid en integriteit (denk aan kosten en regelgeving).

Nederland krijgt een beoordeling van 80,3 op een schaal van 100 en is daarmee net beter dan de 80,2 van Denemarken. Dat zijn ook de enige pensioenstelsels met een beoordeling boven 80. Die worden door Mercer als de A-klasse gezien. Dat betekent dat er sprake is van een eersteklas en robuust pensioensysteem dat ervoor zorgt dat gepensioneerden een goede uitkering krijgen.

Pensioenakkoord

Wereldwijd wordt het Nederlandse pensioenstelsel al tijden als absolute wereldtop gezien. Die geluiden staan in schril contrast met hoe er in ons land zelf naar ons stelsel wordt gekeken. Al jarenlang wordt er onderhandeld over een nieuw pensioenakkoord, omdat er veel ontevredenheid is over ons pensioen.

Dat komt door het al jarenlange uitblijven van indexaties, het verhogen van de pensioenen met de inflatie, in een tijd van economische voorspoed. Pensioenfondsen en sommige politieke partijen klagen over te strenge regels en de rekenrente. De fondsen zeggen daardoor met handen en voeten gebonden te zijn en (bijna) geen ruimte te hebben om pensioenen te verhogen.

Maar in het buitenland kijken ze met de nodige jaloezie naar ons pensioenstelsel. „Buitenlandse experts snappen er niks van”, zei pensioenkenner Marc Heemskerk onlangs tegen De Telegraaf over het gemopper op ons pensioenstelsel in eigen land.

„Het probleem is volgens mij het gevoel van de deelnemers”, vervolgt Heemskerk. „We hebben jarenlang gehad dat ons pensioen gegarandeerd was en altijd geïndexeerd werd. Als dat niet meer gebeurd en er wordt zelfs gekort, dan is het vertrouwen weg.”

In de polder wordt er tussen de vakbonden, werkgevers en de kroonleden van de Sociaal-Economische Raad intussen nog altijd onderhandeld over het pensioenakkoord. Vooralsnog zonder een definitieve uitkomst.