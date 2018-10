Beursverslag: Randstad leidt op lager Damrak

De AEX-index noteerde maandag rond 11:00 uur 0,2% lager op 524,2 punten, na een opgewekt begin van de handelsdag. De Midkap stond tegelijkertijd 0,4% hoger op 746 punten.

De beurs van Parijs kreeg er 0,2% bij, Frankfurt steeg 0,4% en Londen won 0,1%.

De Italiaanse regering heeft net voor de deadline van de Europese Unie gereageerd op het verzoek van Brussel om meer duidelijkheid te geven. Rome benadrukte vast te houden aan het begrotingstekort van 2,4% voor volgend jaar, maar tegelijkertijd de begroting aan te passen bij een tegenvallende economische groei. De Europese Commissie zal pas morgen bepalen of Italië een nieuwe conceptvoorstel over de begroting moet gaan indienen.

Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, wijst er op dat Europa vooral vraagtekens zet bij de financiële haalbaarheid van de plannen, zoals het terugdraaien van de hervormingen en het invoeren van het basisinkomen. „De Italiaanse regering is heel creatief met zijn begroting, maar het lijkt aan vele kanten te rammelen.”

Aan het brexit-front gaat de Britse premier Theresa May maandag het Britse parlement toespreken over het vertrek uit de Europese Unie. Een deal met Europa is volgens haar voor 95 procent rond. De onzekerheid over de positie van de Britse premier May speelt eveneens een rol bij de terughoudendheid in de markt, stelt van de Groep. „Zelfs als er een deal komt met de Europese Unie over de brexit is het maar de vraag of zij voldoende steun krijgt in haar eigen partij waar veel hardliners inzitten.”

Deze week krijgen beleggers verder een lawine van bedrijfscijfers te verwerken. Van de Groep kijkt vooral uit naar de resultaten van de grote Amerikaanse techfondsen, zoals Intel, Google en Microsoft, die een rechtvaardiging moeten geven voor de techrally van eerder dit jaar.

In Azië zat de stemming er opnieuw goed in. Volgens Van de Groep heeft ondanks de tegenvaller bij de economische groei in het Aziatische land over het derde kwartaal de aankondiging van de regering in Peking om onder meer de aandeleninkoop voor Chinese bedrijven te versoepelen sinds eind vorige week sterk bijgedragen aan de mooie opleving van de Chinese aandelenmarkten.

Philips was hekkensluiter in de AEX-index met een verlies van 5,4%, nadat het aandeel eerder dik 8% lager koerste. Het zorgtechnologiebedrijf had in het derde kwartaal last van ongunstige wisselkoerseffecten en zag de omzet minder sterk stijgen dan analisten hadden verwacht. Onder de streep hield Philips 292 miljoen euro over, tegen een nettowinst van 423 miljoen euro een jaar eerder. Analisten van Bernstein waren teleurgesteld. De terugvallende omzet bij de consumentendivisie speelde het aandeel Philips vooral parten, meent Van de Groep

Uitzendconcern Randstad leidde bij de hoofdfondsen met een winst van 1,5%, in de aanloop naar de publicatie van de kwartaalcijfers morgen.

Biotechbedrijf Galapagos steeg 1,4%. Galapagos heeft op een congres in Chicago gedetailleerde onderzoeksresultaten bekendgemaakt van een studie met het middel filgotinib tegen reuma.

Ook de financials deden het goed, met 1,2% winst voor ABN Amro, 0,8% erbij voor verzekeraar Aegon en een stijging van 0,4% voor ING.

Ingenieursbureau Arcadis leidde in de Midkap met een winst van 2,6%. Air France KLM kreeg er 2,1% bij.

Wessanen won 5,2%. ABN AMRO schroefde zijn aanbeveling voor het voedingsbedrijf op naar kopen. Het bedrijf liet eerder al weten dat in de eerste fase 3-studie alle belangrijke doelen zijn gehaald.

BinckBank zakte 4,3% weg. De onlinebroker boekte afgelopen kwartaal fors minder winst dan een jaar eerder toen de resultaten werden gestuwd door een belastingmeevaller en boekwinsten. Ten opzichte van het tweede kwartaal daalde het aantal transacties met 3 procent tot ruim 2,3 miljoen.

