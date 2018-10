Dunkin’ Donuts laat donuts thuisbezorgen

Dunkin’ Donuts timmert hard aan de weg in Nederland en heeft inmiddels zestien vestigingen. Het bedrijf ziet de samenwerking met de bezorgservice van Thuisbezorgd.nl als ,,logische'' nieuwe stap. Volgens Takeaway zorgt deze uitbreiding van het assortiment op de eten-bestelsite wel voor nieuwe uitdagingen bij de koeriers. Zij moeten de verse koffie immers per e-bike zo warm mogelijk op bestemming afleveren.

Op Thuisbezorgd.nl zijn al meer dan 7500 restaurants in Nederland terug te vinden. In de eerste negen maanden van dit jaar werden er bijna 24 miljoen bestellingen verwerkt. Scoober, de eigen bezorgdienst van de onderneming, is inmiddels beschikbaar in zes Nederlandse steden.

Concurrenten Deliveroo en Uber Eats hadden overigens al samenwerkingen met Dunkin Donuts.