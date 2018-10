'Omzet BinckBank wordt stabieler'

Amsterdam - Het lukt onlinebroker BinckBank steeds beter om de omzet stabiel te houden. Dat schrijven kenners van ING in een rapport over het bedrijf. Daarin wijzen ze verder op de strategische transformatie van BinckBank die enigszins is vertraagd. Verder nadert BinckBank volgens ING het punt waarbij het beheerd vermogen weer zal toenemen.