Kleine belegger in het rood

In plaats van een spaarrente van 0,03% hebben de particuliere beleggers die in AEX-aandelen beleggen een negatief rendement van 0,6 tot 1%, rekening houdend met uitgekeerde dividenden, blijkt uit berekeningen van deze krant. Alleen slimmeriken die ook stukjes Apple en Amazon hebben gekocht doen het beter: de Amerikaanse beurs breekt record na record, die in Amsterdam blijft achter.

Patrick Beijersbergen, beleggingsexpert bij de Vereniging van Effectenbezitters, adviseert particulieren de handdoek zeker niet in de ring te gooien. „Beleggen blijft bij de huidige lage rente aantrekkelijker dan sparen en de huidige dip zou benut kunnen worden om aandelen bij te kopen. Hanteer wel een beleggingshorizon van minimaal tien jaar.”

Bekijk ook: Zware tijd voor belegger