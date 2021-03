Beurzen VS hard omlaag na toespraak Powell

Rond 20.00 uur staat de Dow Jones-index 2,1% lager. De breed samengestelde S&P 500-index daalt 2,3%. De Nasdaq duikt 3,2% omlaag.

De Nasdaq ging woensdag al 2,7% achteruit. Tesla was een van de zware verliezers met een min van 4,8%. De autofabrikant staat vandaag 7,5% in het rood. De verkoop van de Model 3 van Tesla lijkt ook in Japan van de grond te komen. Dit nadat de maker van de elektrische voertuigen de prijs van de middenklasse sedan met bijna een kwart verlaagde tot net geen 5 miljoen yen, omgerekend bijna €39.000. Daarmee ligt de auto meer binnen bereik van consumenten die een luxe auto willen kopen voor een lage prijs.

Apple verliest 2,6%. De De Europese Commissie gaat Apple formeel beschuldigen van concurrentievervalsing bij muziekstreamingdiensten, meldt zakenkrant Financial Times. De techreus zou concurrerende muziekstreamingdiensten in de App Store niet de mogelijkheid bieden om gebruikers te informeren dat zij buiten de App Store om goedkoper hun abonnement kunnen afsluiten.

Financieel dienstverlener Square van Twitter-baas Jack Dorsey, neemt muziekstreamingsdienst Tidal over van rapper en zakenman Jay-Z. Het aandeel Square daalt 10,1%.

Exxon Mobil (+2,5%) en Chevron (+0,3%) zijn een positieve uitzondering op Wall Street. Beide energiegiganten profiteren van de olieprijs die naar het hoogste punt in een jaar steeg nadat de OPEC en Rusland lieten weten pas na april hun productie van het ’zwarte goud’ te gaan verhogen.

WW-aanvragen

Vanmiddag verschenen cijfers over de wekelijkse WW-aanvragen in de VS. Daaruit bleek dat 745.000 werkloze Amerikanen de afgelopen week bij de overheid aanklopten voor steun. Dat was een lichte meevaller want er was gerekend op 750.000 steunaanvragen. Een week eerder kwam het aantal WW-aanvragen uit op 730.000.