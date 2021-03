Rentevrees drukt op beurzen VS

Rond 16.30 uur staat de Dow Jones-index vrijwel vlak. De breed samengestelde S&P 500-index daalt 0,3%. De Nasdaq koerst 1,1% in de min.

Bekijk ook: Oliekartel OPEC gooit de remmen los

De Nasdaq ging woensdag 2,7% achteruit. Tesla was een van de zware verliezers met een min van 4,8%. De autofabrikant staat vandaag opnieuw 4% in het rood. De verkoop van de Model 3 van Tesla lijkt ook in Japan van de grond te komen. Dit nadat de maker van de elektrische voertuigen de prijs van de middenklasse sedan met bijna een kwart verlaagde tot net geen 5 miljoen yen, omgerekend bijna €39.000. Daarmee ligt de auto meer binnen bereik van consumenten die een luxe auto willen kopen voor een lage prijs.

Apple verliest 1%. De iPhonemaker wordt nu ook in het Verenigd Koninkrijk onderzocht vanwege machtsmisbruik. Steen des aanstoots is het verplichte gebruik van Apples betalingssysteem voor bedrijven die hun programma's in de App Store willen aanbieden.

Financieel dienstverlener Square van Twitter-baas Jack Dorsey, neemt muziekstreamingsdienst Tidal over van rapper en zakenman Jay-Z. Het aandeel Square daalt 7%.

WW-aanvragen

Vanmiddag verschenen cijfers over de wekelijkse WW-aanvragen in de VS. Daaruit bleek dat 745.000 werkloze Amerikanen de afgelopen week bij de overheid aanklopten voor steun. Dat was een lichte meevaller want er was gerekend op 750.000 steunaanvragen. Een week eerder kwam het aantal WW-aanvragen uit op 730.000.