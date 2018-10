Sony doet geen concessie aan EU voor EMI-deal

EMI is goed voor een catalogus van meer dan 2 miljoen liedjes van artiesten als Beyoncé, Frank Sinatra, David Bowie, Pharrell Williams, Carole King en nog heel veel anderen. De Japanners kondigden in mei aan ruim 2 miljard dollar te betalen voor het belang van 60 procent dat in het bezit was van investeerder Mubadala. Sony heeft al circa een derde van de aandelen EMI in handen.

De Europese toezichthouder heeft marktpartijen en gebruikers gevraag naar hun bevindingen en in het bijzonder of zij vrezen dat Sony zijn marktmacht zal misbruiken. Uit de muziekindustrie kwam de roep om ofwel grote concessies door Sony, ofwel een volledige blokkade van de overname. Brussel kan nog besluiten om uitgebreid onderzoek te doen.