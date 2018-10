Wegvallen Toys 'R' Us blijft pijnpunt Hasbro

Pawtucket - De Amerikaanse speelgoedfabrikant Hasbro blijft het faillissement van speelgoedwinkelketen Toys 'R' Us duidelijk voelen in de financiële resultaten. Ook in het derde kwartaal van het jaar daalde de omzet van de maker van onder meer bordspel Monopoly en speelgoed van Transformers en My Little Pony. De tendens was in de eerste jaarhelft niet anders.