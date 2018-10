Rome wil deur op een kier houden met Brussel

Ook schrijft hij dat hij zich ervan bewust is dat de Italiaanse begroting niet in overeenstemming is met de EU-regels en dat hij ‘constructieve’ berichten met Brussel wil. „Het was een zware beslissing, maar wel nodig om ervoor te zorgen dat het bbp weer op het niveau van voor de crisis komt.”

Tria schrijft daarnaast dat het structurele begrotingstekort alleen volgend jaar nog oploopt, en dat de regering het tekort vanaf 2022 omlaag wil krijgen.

Vorige week vroeg de Europese Commissie de Italiaanse regering in een brief om opheldering over de begroting. Italië wil het begrotingstekort namelijk op laten lopen tot 2,4%, iets dat Brussel een ’ongekende breuk van EU-regels’ noemde.

Het tekort van 2,4% lijkt op het eerste gezicht volgens de regels van het Begrotings- en Stabiliteitspact, dat een maximaal begrotingstekort van 3% toestaat. Echter, de torenhoge Italiaanse staatsschuld gooit roet in het eten. Die bedraagt 130% van het bruto binnenlands product, alleen Griekenland heeft meer schuld. Om dat bedrag naar beneden te krijgen, moet de regering in de uitgaven snoeien, in plaats van meer spenderen.

Bovendien is de norm van 3% een maximum, bedoeld om landen wat meer ruimte te geven op het moment dat het economisch tegenzit. Op het moment dat de economie van een land groeit, moet de regering streven naar een begrotingsevenwicht.

De Italianen hadden tot 12.00 uur de tijd gekregen om opheldering te geven over de vorige week in Brussel ingediende conceptbegroting over 2019. De Europese Commissie vergadert morgen over de omstreden Italiaanse ontwerpbegroting, maar heeft nog niet bepaald of zij de Italiaanse regering zal vragen een nieuw concept in te dienen. Het zou voor het eerst zijn als Brussel de ontwerpbegroting van een lidstaat verwerpt.

De eerste conceptbegroting van de eurosceptische coalitieregering van Lega en de M5S (Vijfsterrenbeweging) zorgt ook voor onrust bij andere eurolanden en op de financiële markten. Het kabinet wil €37 miljard extra uitgeven. Met de vorige regering was een tekort van 0,8% van het bruto binnenlands product (bbp) afgesproken.