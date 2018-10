Beursverslag: AEX gebukt onder pijn bij Philips

De AEX-index zakte in de middag steeds verder weg en eindigde 1,2% lager op 519,08. Bij het begin van de handel klom de hoofdgraadmeter nog naar het hoogste dagniveau van 527 punten. De Midkap hield de schade beperkt tot een verlies van 0,1% op 742,18 punten.

Elders in Europa moesten de beurzen ook overwgend terrein prijsgeven. De beurs van Parijs moest 0,4% afstaan, Frankfurt keek aan tegen verlies van 0,2%.

In de middag zorgde de oplopende obligatierente in Italië voor verkoopdruk. Brussel zal pas morgen het standpunt naar buiten gaan brengen over het gehandhaafde begrotingsvoorstel van Italië die in 2019 een veel hoger begrotingstekort gaat opleveren dan eerder werd afgesproken. Philip Marey, econoom bij Rabo, benadrukt dat er aanvankelijk nog enige opluchting was bij beleggers dat kredietbeoordelaar Moody’s de vooruitzichten voor Italië op stabiel hield. „Verder is er de hoop dat Brussel de onenigheid met Rome over de begrotingsplannen niet op de spits zal drijven, al blijft het afwachten of één van de partijen toch nog met een te hard standpunt naar buiten gaat komen. Italië heeft het echter geheel aan zichzelf te danken dat er financiële problemen zijn ontstaan doordat ondanks de lage rente hervormingen in onder meer de arbeidsmarkt niet zijn doorgevoerd. Naar verwachting zal het met een sisser aflopen en komt er een compromis op tafel dat de regering in Italië in eigen land kan verkopen.”

Aan het brexit-front gaat de Britse premier Theresa May maandag het Britse parlement toespreken over het vertrek uit de Europese Unie. Een deal met Europa is volgens haar voor 95 procent rond. Marey voorziet dat er pas op het laatste moment er een akkoord zal komen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie vanwege het aanhoudende uitstelgedrag van de Britten en Europa zich niet uit elkaar laat spelen en kan afwachten wat de onderhandelingen gaan opleveren.

Deze week krijgen beleggers verder een lawine aan bedrijfscijfers te verwerken. Vooral naar de resultaten van de grote Amerikaanse techfondsen, zoals Intel, Google en Microsoft, zal worden uitgekeken. Volgens Marey zullen ook het Amerikaanse groeicijfer over het derde kwartaal en de orders voor duurzame goederen in de VS met belangstelling worden gevolgd om te zien of de vaart er in Amerika nog steeds goed inzit. „Een sterk cijfer kan echter ook een negatieve ontvangst krijgen doordat de nadruk weer zal komen te liggen op een aanscherping van het monetaire beleid door de Fed.”

Het opgewekte sentiment vanuit Azië gaf onvoldoende houvast. De regering in China wil net als in de VS belastingverlagingen wil gaan doorvoeren om de terugval van de eonomische groei een halt toe te roepen, stelt Marey. „Met deze stimuleringsmaatregelen wijkt China af van zijn gebruikelijke pad.” Marey gaat er van uit dat Trump ook na de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen van begin volgende maand het verscherpte handelsconflict met China zal gaan voortzetten gelet op zijn harde opstelling tegen het Aziatische land in het verleden.

Philips kreeg in de AEX-index een dreun van 8,7% voor de kiezen. Het zorgtechnologiebedrijf had in het derde kwartaal last van ongunstige wisselkoerseffecten en zag de omzet minder sterk stijgen dan analisten hadden verwacht. Analisten van Bernstein waren teleurgesteld. Voor Altice Europe werd 1,6% minder betaald.

Uitzendconcern Randstad pakte de kop terug met een winst van 2,5%, in de aanloop naar de publicatie van de kwartaalcijfers morgen. Signify deed ook aardige zaken met een plus van 1,7%.

Biotechbedrijf Galapagos steeg 1,4%. Galapagos heeft op een congres in Chicago gedetailleerde onderzoeksresultaten bekendgemaakt van een studie met het middel filgotinib tegen reuma. Unilever voegde nog eens 1,4% toe aan het eind vorige week al opgewekte slot.

De financials lieten een overwegend bedrukt beeld zien vanwege de onzekerheid over de begrotingsperikelen rond Italië. Aegon boekte nog een winst van 0,1%, terwijl ABN Amro naar een verlies van 0,3% terugviel. NN Group ging fractioneel achteruit. ING maakte een schuiver met een achteruitgang van 1,6%. Verzekeraar ASR belandde eveneens in de onderste regionen met een verlies van 3,5%.

Ingenieursbureau Arcadis leidde in de Midkap stevig de dans met een koerssprong van 5,1%. Het aandeel werd omarmd door beleggers in de aanloop naar de kwartaalcijfers komende woensdag.

AScX-fonds Wessanen schoot 7,6% omhoog. ABN AMRO schroefde zijn aanbeveling voor het voedingsbedrijf op naar kopen. Het bedrijf liet eerder al weten dat in de eerste fase 3-studie alle belangrijke doelen zijn gehaald.

BinckBank kelderde 10,6% na een forse terugval van de winst over het derde kwartaal in vergelijking met een jaar eerder toen de resultaten werden gestuwd door een belastingmeevaller en boekwinsten. Ten opzichte van het tweede kwartaal daalde het aantal transacties met 3 procent tot ruim 2,3 miljoen.

Kas Bank viel in de nasleep van Binck ook uit de gratie en dook 4,3% omlaag. Detacheerder Brunel koerste 2% lager.