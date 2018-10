Gelukszoekers in de rij voor megajackpot van $1,6 miljard

De hoofdprijs van de Mega Millions is al sinds juli niet meer gevallen, en wordt met elke trekking hoger. Vrijdag stond de jackpot op $1 miljard, maar had niemand de winnende nummers aangekruist. Nu is niet alleen het Amerikaanse jackpotrecord gebroken, maar staat de hoofdprijs zelfs op wereldrecordniveau.

De vorige recordjackpot die viel, begin 2016, bedroeg 1,58 miljard dollar bij concurrent Powerball. Toen moesten drie winnaars de prijs delen. Een winnend echtpaar uit Californië was destijds zo overdonderd, dat het een halfjaar wachtte met het claimen van de prijs, en er sindsdien alles aan doet om anoniem te blijven.

Een van de andere winnaars van die jackpot, uit de staat Tennessee, vond daags na het winnen van de prijs een dagvaarding in hanenpoten op de deurmat. De veroordeelde fraudeur Jonathan Lee Riches meende dat de honderden miljoen dollars hém toekwamen. De reden: vanuit de gevangenis zou Riches al jarenlang contact hebben met de dochter van de winnaar, en haar zelfs 20 miljoen dollar hebben toegespeeld om loterijloten van te kopen. Het plan was dat de twee na het winnen van de jackpot naar „een ver eiland vol melk en honing” zouden verhuizen, en dat zij dan zijn „moslimvrouw” zou worden.

Zo groot als de jackpot nu is, zo klein is de kans om ’m te winnen: vorig jaar oktober veranderden de regels van de Mega Millions-loterij, en kromp de kans op de jackpot naar 1 op ruim 300 miljoen. Winnaars kunnen kiezen om jaarlijks een deel van de prijs te krijgen, of om de jackpot in één keer te laten uitbetalen. In dat laatste geval ontvangt de gelukkige winnaar iets minder, vanwege de verwachte inflatie: toch nog ruim 900 miljoen dollar. De jackpot bij Powerball is inmiddels ook aangezwollen tot ruim 600 miljoen dollar.

De kans om dinsdag allebei te winnen? 1 op 88.000.000.000.000.000 (88 biljard).