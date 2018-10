Topman Halliburton hoopvol over 2019

Volgens Miller zitten onder meer budgetoverschrijdingen en overvolle pijpleidingen de groei van de olie-industrie dit jaar in de weg. Hij zei dat deze problemen van tijdelijke aard zijn. Gelet op de prijsontwikkeling en het gegeven dat olie- en gasbedrijven hun investeringen opschroeven, zal er volgens hem meer vraag zijn naar diensten van Halliburton.

Het Texaanse bedrijf is onder meer 's werelds grootste aanbieder van fracking-diensten. Bij fracking worden water, zand en chemicaliën onder hoge druk in de grond gespoten, waardoor gesteente breekt. Daardoor komen olie en gas vrij. Deze wijze van winning speelt met name op de Noord-Amerikaanse markt, waar Halliburton het meeste van zijn geld verdient.

Halliburton sloot het derde kwartaal af met een winst van 434 miljoen dollar, tegen 361 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet steeg van 5,4 miljard naar 6,2 miljard dollar.