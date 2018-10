Global Marine gaat mogelijk in de verkoop

In een verklaring stelt Fugro op één lijn te zitten met HC2 Holdings. Het in Amsterdam genoteerde bedrijf zal, zodra er meer duidelijk is, verdere informatie verstrekken.

Fugro verkocht in november vorig jaar zijn bedrijfsonderdeel dat kabels legt en geulen graaft voor pijpleidingen in de zeebodem aan Global Marine. Bij die deal kregen de Nederlanders 23,6 procent van Global Marine in handen. Ook werd toen een uitgestelde betaling van 7,5 miljoen dollar afgesproken. Die is onlangs volledig uitgekeerd aan Fugro.