’Aflossingsvrije hypotheek voor 10% een probleem’

Zo’n 56.000 mensen vulden de Hypotheekscan van de huiseigenarenclub in. Daarin werd becijferd hoe mensen er later, bijvoorbeeld na hun pensionering, qua inkomen voor staan. Als dat inkomen tegen die tijd flink gedaald is, bestaat er een kans dat de woningeigenaar na het verlopen van de renteperiode niet meer genoeg verdient om zijn hypotheek te verlengen.

Van die mensen komt uiteindelijk 10% in de problemen. Als zij niet op tijd ingrijpen, zullen zij aan het einde van de looptijd misschien hun huis moeten verkopen. De banken maken daarom al een campagne onder de noemer ’aflossingsblij’ en Eigen Huis adviseert twijfelaars om een gesprek met hun financieel adviseur aan te gaan.

Volgens Eigen Huis zijn er 2 miljoen mensen met een aflossingsvrije hypotheek in Nederland en komen dus zo’n 200.000 woningeigenaren in de problemen als ze opgaan voor een nieuwe renteperiode. Het probleem kan erin zitten dat de hypotheekrenteaftrek steeds beperkter is geworden. Of het ontstaat als de rente de komende jaren flink zou gaan stijgen, waardoor de maandlasten ook omhoog gaan.