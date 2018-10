'Wederom omzetdaling bij KPN'

Marktonderzoeker Telecompaper meldde onlangs op basis van ingewijden dat het bedrijf nieuwe kostenbesparingen aan het voorbereiden is. Banenreducties zijn daar vermoedelijk onderdeel van. Topman Maximo Ibarra, die eerder dit jaar aan het roer kwam te staan van KPN, zou met een nieuw strategisch plan voor de periode tot en met 2021 of 2022 willen komen.

Volgens kenners is het voor KPN noodzakelijk om de kosten te verlagen omdat de omzet daalt. Verder blijft het dataverkeer spectaculair groeien, en daar zijn de nodige investeringen voor nodig. Daartegenover staan nieuwe technologieën die besparingen ook mogelijk maken.

iBasis

Uit een consensus van analistenschattingen die KPN op zijn eigen website heeft gezet, wordt voor het derde kwartaal op een totale omzet gerekend van in doorsnee bijna 1,4 miljard euro. Daarbij wordt het Amerikaanse onderdeel iBasis dat wordt verkocht niet meer meegerekend. Een jaar eerder was de omzet ruim 1,6 miljard euro. Zonder iBasis was de omzet toen iets meer dan 1,4 miljard euro.

Ook de winst staat waarschijnlijk onder druk. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) wordt geraamd op 586 miljoen euro, tegen 636 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar en 592 miljoen euro exclusief iBasis. Bij de nettowinst ligt de consensus op 116 miljoen euro. Dat was in het derde kwartaal van 2017 nog 132 miljoen euro. Zonder iBasis bedroeg de nettowinst 99 miljoen euro.

Snijden

KPN is al langer bezig in de kosten te snijden om zo de felle concurrentie op de telecommarkt het hoofd te bieden. Sinds juni vorig jaar mogen telecombedrijven klanten geen torenhoge kosten meer in rekening brengen voor mobiel dataverkeer in andere EU-landen. Dat heeft KPN eveneens heel wat omzet gekost.

De onderneming heeft voor heel 2018 een doelstelling uitgesproken voor een aangepaste ebitda die in lijn ligt met 2017. De kapitaalinvesteringen zouden moeten uitkomen op circa 1,1 miljard euro. Daarnaast wil het bedrijf het reguliere dividend verder laten stijgen naarmate de vrije kasstroom verder verbetert.