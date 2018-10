Australian Gold daagt Consumentenbond

Australian Gold eist in het kort geding een rectificatie en intrekking van het bericht op de website. Het kort geding dient dinsdag in de rechtbank in Den Haag.

Bescherming

De Consumentenbond testte verschillende zonnebrandcrèmes met factor 30 en daaruit bleek dat niet alle crèmes de beloofde bescherming boden. De spray van Australian Gold zou zelfs niet meer dan factor 15 bescherming bieden.

Een woordvoerster van de Consumentenbond laat weten dat er meerdere keren en in een laboratorium is getest, met verschillende flesjes die in de drogist waren gekocht. ,,Wij staan achter onze resultaten."

Allergenen

Het artikel verscheen afgelopen mei. Er bleek overigens wel meer mis met de geteste crèmes. Zeven producten bleken allergenen te bevatten die irritatie kunnen veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Twee sprays bevatten een hormoonverstorend ingrediënt dat de EU afraadt in sprays en werden daarom uitgesloten van de test.