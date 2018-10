Column: Geld maakt meer kapot dan je lief is

Een man was getrouwd, maar kreeg een relatie met een andere vrouw. Met haar wilde hij een nieuw leven opbouwen en daarvoor zou hij vrouw en kinderen verlaten. Een fraai liefdesnestje was voor €900.000 al snel gevonden. Maar helaas voor de vriendin, bedacht de man zich. Hij ging toch niet weg bij zijn gezin. Om haar te compenseren voor het feit dat zij nu ineens in haar eentje de (hoge) woonlasten moest opbrengen, boekte hij haar van een rekening die hij alleen op zijn naam had geopend €50.000 over.

Wat deze trieste casus juridisch interessant maakt, is dat de echtgenote probeerde om die €50.000 terug te krijgen. Zij beriep zich daarbij op het zogeheten pantoffelheld artikel (artikel 88 van Boek 1 van bet Burgerlijk wetboek). Voor een buitengewone schenking heeft een echtgenoot altijd de toestemming van zijn of haar echtgenote nodig.

Toestemming

Het was hier duidelijk dat het cadeau doen van een halve ton toch niet dagelijkse praktijk was voor dit gezin. Dus spitste de zaak zich toe op de vraag of de vrouw haar man (desnoods achteraf en tegen haar zin) toch die toestemming had gegeven.

De rechters krijgen van de minnares inzage in emails die de vrouw aan haar had gestuurd waaruit dat zou blijken. Een aantal korte citaten daaruit om aan te tonen hoe hoog de emoties opliepen bij de echtgenote:

„Ik hou van hem. Als ik niet bij hem kan zijn dan wil ik niet meer leven.”

Gebroken hart

Zoals daaruit blijkt is de vrouw behoorlijk aangeslagen door het gebeuren. Zelfs zo erg dat zij overlijdt (aan een gebroken hart?). De uitspraak van de rechters is dan ook tussen haar erfgenamen en de minnares.

De rechters besluiten uiteindelijk dat de echtgenote toch (achteraf en waarschijnlijk met hele grote tegenzin) heeft ingestemd met de schenking. Zij heeft dus haar echtgenoot toch de benodigde toestemming als bedoeld in artikel 1:88 Burgerlijk wetboek gegeven. Eén van de belangrijkste argumenten is een post script in een email luidend:

„Na het feest komt altijd de rekening.”

Wat je hier ook van vindt: dit is de uitspraak en hiermee moet je het doen.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.

Mr. Ernst Loendersloot is senior kandidaat notaris te Maastricht