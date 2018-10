’Slacht onder vermogensbeheerders’

Volgens breed onderzoek van consultant PwC staan beheerders van vermogen er sinds de start van de kredietcrisis in 2007 financieel niet zo slecht voor.

Het probleem zeurt al langer. PwC wijt de teloorgang aan het gebrek aan vernieuwing bij aanhoudend hoge tarieven.Volgens PwC zullen de vergoedingen voor de actieve beheerders van de fondsen met een vijfde dalen in 2025. Gemiddeld vragen ze nu 44 basispunten vergoeding per jaar, beleggingen gaan straks per jaar tegen 36 basispunten weg.

Die prijsdruk wordt vrijwel alleen veroorzaakt door het grote aanbod van veel goedkopere indexvolgers, eveneens gebruikt door vermogensbeheerders. Trackers kosten soms niet meer dan vijf basispunten vergoeding, obligatiebelegger Fidelity schudde zelfs de markt op met een gratis tracker, verdiensten kwamen uit andere diensten.

Gemiddeld vragen indexvolgers in 2025 hooguit vijftien basispunten vergoeding, voorziet PwC. Op de lange termijn troeven de indexfondsen bovendien de actief beheerder fondsen zowel in kosten als in rendement af, zo blijkt uit herhaald onderzoek.

Grote partijen als Janus Henderson, Invesco, Standard Life en Franklin Templeton hebben dit jaar al 30% waarde verloren op de beurs, hoewel aandelenmarkten toch naar topniveaus zijn gegaan.

Eerder waarschuwde zakenbank Wells Fargo voor het negatieve sentiment onder grote beleggers over vermogensbeheerders. De houding van investeerders tegenover de vermogensbeheerders is in jaren niet zo slecht geweest, aldus Wells Fargo.

Over de eerste zeven maanden van het jaar is de netto-instroom naar vermogensbeheerders met 45% teruggekomen, afgezet tegen dezelfde maanden vorig jaar.