Helft werknemers open voor andere baan

Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Menzis onder ruim duizend werkende Nederlanders.

Dat veel mensen best openstaan voor een leuk aanbod betekent niet dat ze ongelukkig zijn met hun werk. Slechts 6 procent zegt zeer ontevreden of ontevreden te zijn over de huidige positie, ruim driekwart is tevreden.

Mensen die minder ver hoeven te reizen naar hun werk, zijn vaker tevreden en minder vaak op zoek naar een andere functie.

Werkstress

Stress is wel voor veel werknemers een probleem. Ruim 60% van de werknemers zegt wel eens wakker te liggen van het werk. Vier op de tien ervaren regelmatig, vaak of altijd een te hoge werkdruk.

Voor die stressklachten zoeken werknemers ook hulp: bijna een op de drie is wel eens bij de huisarts geweest vanwege stress-gerelateerde klanten, een op de vier zocht hulp bij een psycholoog.