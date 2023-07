Waterschapsbelasting kan wel tot 35 procent oplopen: ’Van een eerlijke lastenverdeling is geen sprake’

Vanaf volgend jaar zal er een fiks zwaardere enveloppe op de deurmat vallen van de waterschapsbelasting. Er komt zo goed als zeker een forse aanslag aan: gemiddeld zal deze belasting met 10 procent hoger uitvallen. En bewoners in de Amstel, Gooi en Vechtstreek, krijgen zelfs met een stijging van 35 procent te maken. „Iedereen die in dit gebied woont, wordt meer dan normaal belast”, zegt woordvoerder van Eigen Huis boos. Hij meent dat de verhouding zoek is tussen wat bedrijven en particulieren moeten betalen.

Ⓒ ANP / Venema Media