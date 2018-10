Analyse: Lessen trekken uit de kwestie ING

Ⓒ DIJKSTRA BV

Wobben. Kent u die term? Het is het journalistieke werkwoord van informatie van de overheid opvragen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, kortweg: Wob. De praktijk van wobben is een soort kat-en-muisspel tussen de journalist die nieuws wil maken van diep in lades weggestopte informatie en bewindsvoerders en ambtenaren die deze spullen om welke reden dan ook niet voor niets diep in een lade hebben weggestopt.