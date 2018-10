Topman stapt op bij Facebook

Onlangs vertrokken ook de oprichters van Instagram en WhatsApp al bij Facebook. Eerder stapte ook mede-oprichter van Oculus Palmer Luckey al op, zonder opgaaf van reden. Iribe gaf evenmin een reden voor zijn vertrek bij Facebook.

Oculus is het bedrijf achter de Oculus Rift, een 3D-bril die onder meer bediend kan worden met twee handcontrollers. Facebook betaalde in 2014 twee miljard dollar voor het bedrijf. In dat jaar werd ook WhatsApp ingelijfd voor 22 miljard dollar. Voor Instagram werd twee jaar eerder 715 miljoen dollar betaald.

Instagram

De twee oprichters van Instagram Kevin Systrom en Mike Krieger verlieten Facebook wegens een verschil van inzicht met de Facebookleiding. Volgens persbureau Bloomberg waren de twee topmannen ontevreden over de dagelijkse bemoeienissen van Facebookbaas Mark Zuckerberg.

Door te vertrekken bij Facebook lieten Systrom en Krieger een aanzienlijke beloning lopen die gekoppeld was aan prestaties en hun aanblijven na de overname. Zelf zeiden ze alleen dat ze meer tijd wilden nemen voor activiteiten die hun creativiteit stimuleren.

De drie bedrijven bleven allemaal na hun overname min of meer onafhankelijk. Wel kreeg Facebook kritiek op de koppeling van WhatsApp-gegevens aan informatie van Facebok-gebruikers. Met het vertrek van de oprichters van de ingelijfde bedrijven kan Facebook de teugels verder aantrekken.