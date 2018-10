Topman Total gaat wél naar Saudi-Arabië

,,Total is nooit voorstander geweest van sancties en afzondering, bijvoorbeeld in het geval van Rusland, Iran of Qatar. We steunen dan ook geen boycotten", zo liet Pouyanne weten via de website van zijn bedrijf. Hij voegde toe meer te zien in dialoog.

De in de Verenigde Staten werkzame Khashoggi verdween onlangs bij een bezoek aan het Saudische consulaat in Istanbul. De Turkse autoriteiten vermoeden dat Saudi-Arabië Khashoggi heeft omgebracht en zijn een onderzoek gestart. Saudi-Arabië staat sindsdien onder ferme druk.