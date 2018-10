Wells Fargo schikt in fraudezaak

De bank was destijds op de hoogte van de praktijken, maar zou investeerders in het ongewisse hebben gehouden. Wells Fargo bekent geen schuld. De schikking komt overeen met een bedrag dat al opzij was gezet.

Er loopt ook nog een ander onderzoek naar agressieve verkooppraktijken van bankmedewerkers bij Wells Fargo. Daar wordt nu door advocaten in meerdere Amerikaanse staten nog naar gekeken.