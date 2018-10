BlackRock start offensief duurzame trackers

De producent van iShares-etf, de meest gebruikte exchange traded funds (etf) of indexvolgers, lanceert een zestal producten. Zij volgen de beeldbepalende MSCI-indices die controversiële wapens, tabak, thermische steenkool, teerzanden uitsluiten, evenals bedrijven die betrokken zijn bij de schending van het VN-Global Compact, het meest omvangrijke duurzaamheidsinitiatief voor bedrijven.

„Het is een onomkeerbare trend geworden dat mensen en instellingen hun eigen waarden willen terugzien in hun beleggingen”, zo verklaart Philipp Hildebrand, vice-voorzitter van BlackRock in een interview met De Telegraaf de volgende stap in deze specifieke etf’s.

Betere prestaties

„In het verleden werd ervan uitgegaan dat duurzaam beleggen zou leiden tot verlies van rendement. Nu is er overtuigend bewijs dat bedrijven die hoog scoren op duurzame factoren op de lange termijn ook financieel beter presteren”, zegt Hildebrand.

De grotere beschikbaarheid van dit soort data „zal in dit segment tot een aardverschuiving leiden”, aldus de topman. Want BlackRock voorspelt dat beleggingen in deze duurzame categorie binnen tien jaar oplopen naar $400 miljard.

Modelportefeuilles

BlackRock begint dinsdag ook met zogeheten modelportefeuilles, die zijn opgebouwd met behulp van etf’s als kant-en-klare oplossingen voor adviseurs en instellingen.

De grootste vermogensbeheerder ter wereld had binnen zijn Europese iShares-tak al vijftien trackers voor ’maatschappelijk verantwoord beleggen’.

Betere data, maar ook meer transparantie over het duurzaamheidsprofiel van zulke beleggingsportefeuilles, geeft beleggers volgens Hildebrand het verlangde inzicht in mogelijke duurzaamheidsrisico’s waaraan zij worden blootgesteld, maar ook de kansen.

Grote vraag pensioenfondsen

Kirst Kuipers, hoofd van BlackRock iShares in Nederland. Ⓒ EURONEXT

Volgens Kirst Kuipers, hoofd van BlackRock iShares in Nederland, loopt Nederland met veel Scandinavische landen voorop in het beleggen volgens de principes van milieu, maatschappij en behoorlijk bestuur.

„De vraag vanuit bijvoorbeeld pensioenfondsen is onophoudelijk groot”, verwijst Kuipers naar recent onderzoek onder Nederlandse en buitenlandse institutionele beleggers om deze producten te ontwikkelen.

Uit gesprekken met klanten uit de hele regio is ook gebleken dat beleggers zoeken naar gescreende producten. „Dat bieden we vanaf vandaag. En we zullen ons aanbod de komende jaren verder uitbouwen naarmate de voorkeur van beleggers zich verder ontwikkelt”, zegt Kuipers.