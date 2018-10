Supermicro wil ook intrekking Bloomberg-stuk

Charles Liang zei tegen zakenzender CNBC dat het artikel zijn bedrijf en zijn klanten schade heeft berokkend. Businessweek, dat eigendom is van Bloomberg, heeft volgens Liang geen enkel aangepast moederbord kunnen tonen hoewel er volgens het tijdschrift veel van moeten zijn. ,,Wij hebben geen kwaadaardige hardwarecomponenten gevonden in onze producten en zijn nooit door een overheidsinstantie of een klant aangesproken omdat zij dat wel hadden.''

Eerder hadden Apple-topman Tim Cook en topman van Amazon Web Services Andy Jassy Bloomberg al opgeroepen het artikel in te trekken. Beide bedrijven zouden volgens het verhaal de Chinese spionagechips hadden aangetroffen in servers in hun datacenters, maar daar klopt volgens Cook en Jassy niets van. Bloomberg gaf tot nu toe steeds aan nog achter zijn artikel te staan.