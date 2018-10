Randstad groeit harder dan concurrenten

In Frankrijk en Duitsland kromp het uitzendconcern zelfs een beetje. De winstmarge was juist wel hoger dan verwacht: 5%, tegen de 4,8% die marktvorsers hadden voorzien. Dat levert een bedrijfsresultaat (ebita) op van €299 miljoen.

Vertraging

Daarmee doet Randstad mee aan de groeivertraging die in de hele uitzendwereld te zien is. Adecco, dat nog officiële cijfers naar buiten moet brengen, waarschuwde vorige maand voor groeicijfers van 1 à 2% in het derde kwartaal. Manpower noteerde vrijdag een omzetgroei van 1%.

Het begin van het vierde kwartaal laat ook een groei zien van 2,7%, aldus het bedrijf in een persbericht. Bij de opening van de beurs stond het aandeel Randstad 2% in het rood. Analisten van KBC zijn positief over de marge die Randstad nog noteert, maar minder over de uitzendmarkt als geheel. De Belgen zetten het advies voor het aandeel daarom terug van accumulate naar hold, en verlagen het koersdoel van 53 naar 46 euro.

Uber

De uitzender maakt zich ondertussen geen zorgen over de komst van techbedrijven als Uber naar de uitzendmarkt. „Kom maar op”, stelt topman Jacques van den Broek. Volgens hem komt er bij uitzenden meer kijken dan technologie alleen.

„Er zit ook wat menselijks in dit vak. Bedrijven willen niet alleen krachten inhuren via een platform. Ze willen bijvoorbeeld ook even kunnen bellen”, aldus de Randstad-baas, die verder benadrukt dat zijn concern ook de nodige technologie in huis heeft. Met mega-aankoop Monster heeft Randstad volgens Van den Broek tevens de op een na grootste cv-database ter wereld, na LinkedIn.

Dochterbedrijf

Zakenkrant Financial Times meldde onlangs dat Uber zich met een nieuw dochterbedrijf wil gaan toeleggen op de uitzendmarkt voor tijdelijk personeel. Het is nog niet duidelijk wanneer Uber Works echt van start gaat.

Randstad zet de stijgende lijn door in de Verenigde Staten, voorheen een zorgenkindje van het bedrijf. De omzet groeit daar nu met 4%, harder dus dan bij de uitzender als geheel. In Nederland blijft de groei 4%, net als in het tweede kwartaal, maar levert daar wel winstmarge voor in.

Marge

In Frankrijk, voor Randstad een belangrijke markt, kromp het bedrijf met 1%, een forse tik na 3% groei in het tweede kwartaal. De markt zit tegen, en het bedrijf zegt zich nu vooral te richten op klanten met een hoge marge. Ook dat kost omzet. De helft van de vestigingen in het land groeit nog wel, aldus het bedrijf.

In Duitsland heeft de uitzender last van slechte omstandigheden in de autobranche. „Driekwart van de val van +6% naar -2% omzetontwikkeling komt door de malaise in de autobranche”, zegt ceo Jacques van den Broek. Het Duitse Randstad-bedrijf gaat flink snijden in de kosten, en overlegt met de or over reorganisaties. „De effecten daarvan zien we in het eerste kwartaal van 2019.”

Global Business, waar ook Monster bij hoort, noteert in tegenstelling tot vorig kwartaal zwarte cijfers. De omzet van Monster is nog wel met 15% gedaald. De vacaturesite is volgens Van den Broek „financieel onder controle”.