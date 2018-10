Arcelor overweegt ook overname Uttam Galva

Het concern zegde vorige week al toe fikse schulden op zich te nemen van dit bedrijf. Dit was een van de eisen van de commissie van schuldeisers van Essar aan Arcelor stelde om in aanmerking te komen voor de overname van dit failliete Indiase staalbedrijf. Omdat Uttam Galva niet in een formele faillissementsprocedure zit, bekijkt ArcelorMittal ook de mogelijkheden van de aankoop van dit bedrijf.

Inmiddels is ArcelorMittal wat de schuldeisers betreft de belangrijkste gegadigde voor Essar. Het concern is al geruime tijd verwikkeld in een overnamestrijd met een consortium van NuMetal en het Russische VTB Capital. Het is de staalbedrijven er alles aan gelegen hun aanwezigheid in groeimarkt India te vergroten.