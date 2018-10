Havens werken aan beperken schade brexit

Dat moet de schade van de brexit beperken. Binnen vijf maanden moet het systeem gereed zijn. Dit schrijft het FD.

In 2017 werd tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk 54 miljoen ton aan goederen verhandeld. Jaarlijks gaan er 1,7 miljoen trailers per ferry op en neer. De vrees is dat bij een ’no-deal-brexit’ eindeloze wachttijden zullen ontstaan in de havens. De sector onderzoekt daarom of het mogelijk is de hele keten te automatiseren, zoals bij zeecontainers gebeurt. Dit maakt het mogelijk gegevens te hergebruiken.

„Hergebruik van data zorgt voor minder fouten, versnelling in het logistieke proces en de verschillende partijen kunnen hun aansprakelijkheid en administratieve last minimaliseren”, zegt Iwan van der Wolff van Portbase in de krant.