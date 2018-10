Dutch Star voert verkennende gesprekken

DSCO haalde begin dit jaar ruim 55 miljoen euro op met zijn beursgang in Amsterdam. Dat geld wordt gebruikt voor de aankoop van een belang in één middelgroot bedrijf met een sterke positie in de industrie, landbouw of de maritieme sector. In de afgelopen periode heeft DSCO uit een lijst van tweehonderd kandidaten een aantal ondernemingen geselecteerd voor verdere gesprekken.

Wanneer een ideale overnameprooi uit de bus komt, kan DSCO nog niet voorspellen. Het fonds belooft binnen twee jaar na zijn beursgang een overname te hebben gedaan. Uiteindelijk is het aan aandeelhouders om in te stemmen met een transactie.