Column: Einde bullmarkt in zicht

Visie technische analyse:

De herstelbeweging eindigde vorige week net onder de voormalige septemberbodem van 534. Hiermee lijkt een lagere top en precieze terugtest te hebben plaatsgevonden van deze eerste belangrijke weerstand. Ook lijkt dit het startpunt te kunnen zijn van een neerwaartse versteiling van de dalende trend. Vanaf de jaartop in juli bij 576,90 zagen we in de afgelopen maanden een tweetal lagere toppen bij 565,60 in augustus en 554,30 in september. Langs deze 3 toppen was een dalende toppenlijn te trekken die momenteel rond de 546,50 is te vinden. Doordat de AEX mogelijk een aanzienlijk lagere top heeft gevormd, lijkt een neerwaartse versteiling te zijn gestart. Dit betekent dat de druk in de komende dagen op in eerste instantie de zone 516 – 517 snel kan toenemen.

Ook acht ik de kans realistisch dat in de komende tijd (dit jaar) de druk op de stijgende langetermijnbodemlijn zal worden opgevoerd. Dit is de cruciale stijgende steunlijn van de bijna 10 jaar durende bullmarkt sinds begin 2009. Deze opgaande bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek is momenteel te vinden bij 497. Een structurele neerwaartse doorbraak zou een verdere verzwakking betekenen in het langetermijnbeeld en een einde aan deze bullmarkt maken. Dit zagen we overigens al in meerdere indices, recentelijk nog in de Duitse Xetra DAX. Ik geef al langere tijd aan dat de kans reeel is dat het sinds begin dit jaar aanwezige topvormingsproces (nog steeds in ontwikkeling) uiteindelijk zal leiden tot het einde van deze bullmarkt.

Alle seinen staan op rood

In het middellangetermijnbeeld is er al sinds begin dit jaar sprake van een groot topvormingsproces zoals we ook in 2015 zagen. He begon met een klassieke blow-off fase in de eerste 3 weken van januari. Deze resulteerde in top rond de 573 punten waarna in een kort tijdsbestek de sinds begin 2016 stijgende bodemlijn neerwaarts werd gebroken. Hiermee trad een duidelijke verzwakking op in het middellangetermijnbeeld. Deze doorbraak zorgde voor de 1e vrije val beweging van dit jaar en resulteerde in een daling van 10%. Sinds de bodem van 378 in 2016 waren er slechts een beperkt aantal kleine correcties geweest van 5% tot 6% per keer. In het eerste kwartaal werd ook een drievoudige bodemzone gevormd rond de 516 – 517, net boven mijn 1e doelzone van 505 – 510. Hierna werd vanaf de maartbodem een krachtige opgaande beweging gestart die in mei zorgde voor een hertest van de 573 – 574 top, waarna de 2e maar beperktere correctie startte tot aan de 544. In juli vond de 3e test van de zone 573 – 574 plaats met een kortstondige overshoot naar een top van 576,90. Hierna werd de nieuwe stijgende bodemlijn langs de bodems van de eerste 2 correcties (516 en 544) gebroken en de toppenzone werd daarmee bevestigd.

Dit resulteerde in een tweetal vrije valbewegingen in zowel september als in oktober waarna de bodemzone ook tijdelijk neerwaarts werd gebroken. De bodem tot op heden werd bij 512,70 op de borden gezet, ruim een week geleden. De herstelbeweging hierna bleef dus beperkt tot op heden waarmee een neerwaartse versteiling lijkt te zijn gestart. Verder ging elke top rond de 573 – 574 gepaard met de vorming van een toppatroon in de maandgrafiek. Begin dit jaar werd een bearish engulfing gevormd, in mei een shooting star en de maand augustus werd afgesloten met een dark cloud cover. Ook werd recent een bevestigende dead cross tussen het 50-daags en 200-daags gemiddelde bewerkstelligd. Alle seinen staan op rood en de neerwaartse druk kan in de komende tijd verder toenemen. Enige tijd geleden heb ik voor het eerst in jaren mijn langetermijnopinie al verlaagd naar Neutral en ik acht de kans realistisch dat deze binnenkort (onder de 497) verder zal worden verlaagd waaronder een aanzienlijke verdere neerwaartse ruimte wordt vrijgemaakt.

Lagere top AEX

In het kortetermijnbeeld werd vorige week een lagere top gevormd van een mogelijke neerwaartse versteilingsfase. Deze versteiling wordt bevestigd zodra de AEX lagere bodems onder de 512,70 maakt. Vandaag lijkt de AEX met een neerwaartse gap te gaan openen waarbij de zone 516 – 517 opnieuw onder druk komt te staan. Een slotkoers onder deze zone zorgt voor meer ruimte naar de genoemde en belangrijke stijgende langetermijnbodemlijn bij 497. Bovenliggend is verder nog de 512,70 te vinden en de zone 505 – 510. Deze oude zone heeft lange tijd gefungeerd als toppenzone in 2015 en als bodemzone in 2017.

Ook de technische indicatoren zijn neerwaarts gericht en hebben meer neerwaartse ruimte voordat de recente bodems in zicht komen, een test van de 497 in de komende week/weken behoort dus tot de mogelijkheden. Opvallend is dat tijdens het meest recente herstel de AEX niet in de buurt wist te komen van zijn eerste (38,2%) Fibonacci-retracementniveau van de gehele daling sinds de top in juli. Dit niveau is te vinden bij 537,50. Zowel de AEX als de STOXX Europe 600 naderen hun sinds 2009 stijgende bodemlijnen, terwijl de Xetra DAX al hieronder is gebroken en zijn bullmarkt al beëindigde. De teller voor de AEX sinds de julitop staat momenteel op 11%. Zodra de AEX met een gap opent, ligt de eerste weerstand bij de bodem van gisteren van 518,70. Daarboven ligt eigenlijk geen noemenswaardige weerstand tot aan de 533 – 534 zone.