Hoofd duurzaamheid weg bij Ahold Delhaize

Croonen was de enige Belg in het directiecomité van de Nederlands-Belgische onderneming. Volgens een woordvoerder is het transformatieproces na de fusie tussen Ahold en Delhaize vrijwel afgerond en valt daarmee een groot deel van de taken van Croonen weg.

Ahold Delhaize geeft aan dat duurzaamheid een integraal onderdeel van de strategie van het bedrijf blijft. Ahold Delhaize zegt daarbij voort te borduren op het werk van Croonen. Het directiecomité van Ahold Delhaize telt na het vertrek van Croonen - hij wordt niet vervangen - nog zeven leden: drie Nederlanders, twee Britten en twee Amerikanen.