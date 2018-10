Beursverslag: AEX naar laagste slot van 2018

De AEX-index sloot 1,6% lager op 510,86 punten. De graadmeter tikte even daarvoor een dieptepunt van 509,20 aan. De AEX was daarmee ver verwijderd van de jaartop van 576,90 punten, die in juli werd bereikt. De Midkap eindigde 3,2% lager op 718,46 punten.

„Het sentiment is slecht”, constateerde vermogensstrateeg Joop van de Groep (Fintessa). Volgens hem kregen beleggers bepaald geen goed gevoel bij de situatie in Italië, de Brexit en het handelsconflict tussen de VS en China. De Europese Commissie heeft Italië dinsdagmiddag gevraagd om een nieuwe begroting voor 2019 op te stellen. Ook de angst voor een economische groeivertraging en de crisis rond Saoedi-Arabië speelden een rol bij de koersdalingen.

Van de Groep vindt het echter veel te vroeg om van een einde van de ’bullmarkt’ te spreken. Hij wijst er juist op dat de waardering van aandelen aantrekkelijker is geworden door de recente koersdalingen. „Ook de angst bij beleggers voor een woeste rentestijging verdwijnt steeds meer naar de achtergrond.”

Ook elders in Europa kleurden de koersenborden rood. De beurs in Frankfurt duikelde 2%, Parijs zakte 1,5% weg en Londen verloor 1%. De Amerikaanse beurzen koersten dinsdagmiddag 1,5% tot 2% in het rood.

„De markt maakte een pas op de plaats”, zei econoom Teeuwe Mevissen (Rabobank). Volgens hem kunnen de kwartaalcijfers van softwareconcern Microsoft en Google-moeder Alphabet deze week wellicht voor hernieuwde inspiratie zorgen bij beleggers.

Mevissen verwacht echter geen vuurwerk van de bestuursvergadering van de ECB op donderdag. „Het monetaire beleid van de ECB is al uitgestippeld tot de zomer van 2019.” De Rabobank-econoom houdt er wel rekening mee dat ECB-president Mario Draghi donderdagmiddag tijdens de persconferentie aan de tand zal worden gevoeld over de begrotingsproblemen in Italië.

Met een slag op de gong opende initiatiefneemster Hilde Krens van Eurowijs de handel vanwege het vijfjarig bestaan. Zij deed dit samen met zes leerlingen uit het basis- en middelbaar onderwijs. Ⓒ Jon van Schoonhoven

In de AEX verwisselden beleggers dinsdag technologieaandelen voor meer defensief geachte fondsen. Supermarktconcern Ahold Delhaize (+1,5%) voerde daarom de winnaars aan bij de hoofdfondsen. Levensmiddelengigant Unilever mocht 0,4% bijschrijven.

ASML leverde 3,2% in. De chipmachinefabrikant had evenals andere technologiefondsen last van de tegenvallende prognoses van automatiseerder Atos en chipmaker AMS. De Midkappers ASMI (-4,1%) en Besi (-5,2%) stonden daardoor eveneens op zwaar verlies.

Verzekeraar NN zakte 3,9% na een adviesverlaging door zakenbank Goldman Sachs. Kabel- en telecomaanbieder Altice Europe (-6,2%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen.

Randstad daalde 2,4%. De uitzender wist ook in het derde kwartaal zijn omzet en winst op te voeren. Maar in Europa merkte het concern wel dat de groei wat aan het afzwakken is. Bij de Amerikaanse activiteiten versnelde de omzetgroei juist. Onder de streep resteerde een nettowinst van €190 miljoen, tegen €165 miljoen in het derde kwartaal vorig jaar. In het kielzog van Randstad ging branchegenoot Brunel 5,2% mee omlaag. Brunel had last van de uitspraak dat Randstad achteruitging op de automotive markt in Duitsland. Dit is voor Brunel eveneens een belangrijke markt.

ArcelorMittal zakte 2,5%. Volgens de Indiase zakenkrant Business Standard overweegt het staalconcern ook het Indiase staalbedrijf Uttam Galva te kopen.

In de Midkap steeg bodemonderzoeker Fugro 1,1% na de berichten gisteren over de eventuele verkoop van Global Marine, waarin Fugro een kwart bezit. Dat is goed nieuws voor Fugro, menen analisten van KBC Securities. Ze schatten dat Global Marine $270 miljoen tot 280 miljoen waard is.

Flitshandelaar Flow Traders (+2,1%) profiteerde van de volatielere beurshandel. Arcadis won eveneens 2,1%. Het ingenieurskantoor komt woensdag met kwartaalcijfers.

Adyen (-10%) stond onderaan in de Midkap. De betalingsdienstverlener kondigde aan 75.000 aandelen te verkopen. Adyen had eveneens last van tegenvallende berichten van branchegenoot Ingenico.

Bij de smallcapfondsen koerste Wessanen 6,3% in het groen. De natuurvoedingsfabrikant zat voor de tweede achtereenvolgende dag in de lift nadat ABN Amro maandag een koopadvies voor het aandeel had gegeven. De beurskoers van Wessanen is dit jaar bijna gehalveerd door tegenvallende resultaten.

Op de lokale markt was Ajax (+0,4%) een lichtpuntje. De Amsterdamse voetbalclub kan vanavond tegen het Portugese Benfica een belangrijke stap zetten naar de volgende ronde in de lucratieve Champions League.