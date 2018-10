'Verkoop Global Marine goed voor Fugro'

Fugro heeft een belang van bijna 24 procent in Global Marine. Die deelneming hield het bedrijf over aan de verkoop van zijn bedrijfsonderdeel dat kabels legt en geulen graaft voor pijpleidingen in de zeebodem aan de Britse onderneming. Ook werd toen een uitgestelde betaling van 7,5 miljoen dollar afgesproken. Dat geld is onlangs bij Fugro terechtgekomen.

De ING-marktvorsers keken bovendien naar een opdracht in de Rode Zee die Fugro-dochter Seabed Geosolutions kreeg van het Saudi-Arabische staatsoliebedrijf Saudi Aramco. Volgens de specialisten is het contract voor Fugro zeker 100 miljoen dollar waard. De opdracht is bovendien goed voor de mate waarin Fugro zijn middelen inzet en helpt de omzet, met name in de eerste jaarhelft van volgend jaar.

KBC heeft een accumulate-advies op het aandeel Fugro met een koersdoel van 13,50 euro. ING houdt vast aan een buy-advies en een prijsdoel van 15,10 euro. Het aandeel stond dinsdag rond 10.35 uur 0,3 procent lager op 10,62 euro.