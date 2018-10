Benetton-oprichter Gilberto Benetton overleden

TREVISO (ANP/BLOOMBERG) - Medeoprichter van het Italiaanse modemerk Benetton, Gilberto Benetton, is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij stierf na een kort ziekbed in zijn huis in Treviso, liet de familie weten. Benetton richtte het gelijknamige bedrijf in de jaren zestig op met zijn broers Luciano en Carlo en zijn zus Giuliana. Eerder dit jaar overleed Carlo al.