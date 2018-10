Column: Ondernemen is een kwetsbare illusie

Nee, hij durft niet. Na zijn onophoudelijk wikken en wegen om de veiligheid van optimale zekerheid te verlaten en in de poel van voortdurende onrust te springen, durf ík die conclusie wel te trekken.

Hij wil hetzelfde doen als wat hij nu bij zijn werkgever doet. Iets in de sales. Hij kan het ook goed. Hij scoort als een gek. Ik vermoed echter dat hij intussen nét iets te goed weet dat het spelen met het geld van de baas iets anders is dan het nemen van risico met je eigen euro’s.

Excuses

Er zijn daarom continu interessante excuses als ik hem vraag waarom zijn veelbelovende plannen nog niet van de grond zijn gekomen. De hele wereld zat immers te wachten op de door hem bedachte producten en diensten, toch?

Eerst was het dat zijn dochtertje naar de kleuterschool moest. Het heeft geen zin om te gaan ondernemen met een steeds maar aandacht vragende peuter thuis. Ook duurde de verbouwing van zijn woning anderhalf jaar te lang. Ook dát moest eerst goed afgerond zijn. Het is immers niet zinvol om in de puinhopen van open gebroken betonvloeren je zaak op te zetten.

En toen was er nog het plotselinge gedoe met zijn schoonvader, die ineens kanker had. Gelukkig is dát goed gekomen, maar in zo een heftige emotionele periode, past de start van een eigen bedrijf niet. Ook had hij zelf nogal last van zijn rechterknie. Wel, vorig jaar is hij eindelijk daaraan geopereerd. Pas ná die operatie zou hij helemaal losgaan. Als zzp’er.

Lief

Oh ja, zijn echtgenote beleefde een stressvolle periode: ze had weliswaar een mooie promotie bij haar eigen werkgever gemaakt, met veel nieuwe verantwoordelijkheden, maar het viel allemaal niet mee. Wel lief overigens om zijn vrouw de kansen te gunnen (wél) wat van haar carrière te maken. Twee keer onrust in het nog niet afgebouwde huis zou inderdaad te veel van het goede zijn.

Ik ben benieuwd wat de volgende excuses zijn. Maar het doet er eigenlijk niet toe. Tot aan zijn pensioen blijft hij bij zijn huidige werkgever. Een weddenschap daarop durf ik intussen wel aan.

Maakbare wereld?

Zijn jammerlijke vooronderstelling over ondernemerschap is dat de wereld van ondernemers compleet maakbaar moet zijn. Echter, hij komt er in zijn voorbereidingen blijkbaar steeds achter dat dit niet het geval is. Dat vindt hij lastig omdat alle persoonlijke omstandigheden elke keer weer als een lastige blokkade worden gezien.

Het interessante is dat doorgewinterde ondernemers die lastige blokkades naast zich neerleggen; de ultiem maakbare wereld bestaat niet. Het loopt altijd anders dan anders. En dan moet je flexibel zijn. Je moet het lef hebben om creatief te schakelen en op plan B, C of D over te stappen. Of toch plan A. Maar dan in een andere richting. Of het nu gaat om iets zakelijks. Of iets in je privéleven.

Er is dus nooit een ultiem moment om te starten met je eigen bedrijf. Er is altijd wel wat. Je hebt alleen de juiste mindset nodig. Zoiets als: ’willen = moeten’.

Ondernemerschap is daarom niet veel meer dan een kwetsbare illusie. En, als je succesvol wilt zijn, dan omarm je die gedachte.