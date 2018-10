Is ontslagvergunning geldig bij zwangerschap?

Een werkgever mag de arbeidsovereenkomst met een zwangere medewerkster gedurende de hele zwangerschap, gedurende het bevallingsverlof én tot zes weken na afloop van het bevallingsverlof, niet opzeggen. Hoewel de ontslagvergunning in dit geval wel is verleend, mag de werkgever deze niet gebruiken. Of de werkgever wel of niet op de hoogte was van de zwangerschap maakt niet uit. De werkneemster blijft in dienst.

De vergunning is vier weken geldig. Als het ontslagverbod is geëindigd, is de vergunning verlopen. Er moet dus een nieuwe vergunning worden aangevraagd. Het dienstverband kan dan alsnog worden opgezegd. Als het hele bedrijf of een bedrijfsonderdeel stopt, mag een zwangere werkneemster wel worden ontslagen. Al mag dat weer niet als het zwangerschaps- of bevallingsverlof dan al is begonnen.