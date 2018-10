Twee kapiteins op een schip

Voor Judy (30) was het ‘achteraf gezien’ onvermijdelijk dat ze in het bedrijf zou stappen dat haar vader in 1987 oprichtte. „Zodra het mocht van mijn ouders - ik was een jaar of 12 - was ik in het bedrijf te vinden”, vertelt ze. „Ik vond het leuk om mee te helpen met de productie en ik ging graag mee als er glas bezorgd moest worden en naar beurzen.”

Studie

Aanvankelijk stimuleerde Leo (65) zijn dochter niet actief in haar enthousiasme. „Natuurlijk leek het me geweldig als Judy het bedrijf over zou nemen. Maar ik wilde niet dat ze het zou doen, omdat ik dat wilde. Ik heb haar ook verboden een studie te laten varen om in het bedrijf te stappen.”

Judy werkt al bijna 9 jaar bij het glasbedrijf, eerst als adjunct-directeur en sinds 2 jaar als directeur, naast haar vader. Twee kapiteins op het schip is geen probleem, volgens de Van der Wonings. „Natuurlijk denk je, als je net van de universiteit komt, dat je de waarheid in pacht hebt. En de oudere generatie denkt dat ook. Inmiddels weten we dat de waarheid altijd ergens in het midden ligt”, lacht Judy.

Oogkleppen

De onderneemster wijst erop dat je een bedrijf niet van de ene op de andere dag overneemt. „We overleggen continu welke kant we opgaan en wat het beste is voor het bedrijf.” Ze bewondert de open blik van haar vader. „Leo heeft zeker geen oogkleppen op. Hij staat open voor verandering. Onze neuzen staan vrijwel altijd dezelfde kant op.”