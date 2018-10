Nooit meer jassendiefstal

Het systeem is eigenlijk vrij simpel. De bezoeker gooit een muntstuk in de Kaplock, waarna een kabel loskomt die je door de mouw van je jas trekt. Het uiteinde duw je vervolgens in het kastje en de lus van de jas hang je aan het haakje. Je draait de Kaplock op slot en houdt de sleutel bij je.

Muntproever

Pennings en Van Oorschot kwamen tijdens hun studie op dit idee. „We hadden verwacht het in twee maanden op de markt te brengen, maar dat liep anders. Er zaten veel praktische haken en ogen aan, we zijn continu bezig geweest met de verbetering. De muntproever kon bijvoorbeeld niet kleiner worden geleverd. Toen zijn we die zelf maar gaan maken”, vertelt Van Oorschot.

De twee twintigers zijn van jongs af aan al bezig met uitvinden. „Mijn eerste ontwerp op school was een lampje met een wortel”, vertelt Pennings, bijgenaamd Willem Wortel. Hij studeerde werktuigbouwkunde. De twee leerden elkaar kennen tijdens hun studie, Van Oorschot: „Ik had meteen een klik met Willem toen ik hem een kanon zag maken die, aangedreven door een fietspomp, rakketten af kon schieten.”

Zolderkamer

Sindsdien wisten ze: wij gaan samen uitvinden en ondernemen. „Wel wilden we iets bedenken dat een probleem zou oplossen. Uit onze lijstjes met honderden ideeën, hebben we dit gekozen.” Twee jaar geleden werd het idee uitgewerkt, op de zolderkamer van Van Oorschot. „We hebben al ons spaargeld er ingestopt en dat werd onze belangrijkste drijfveer. We konden niet meer terug. Sindsdien werken we 7 dagen per week 12 uur per dag.”

Besparen

Met de Kaplock als resultaat. Inmiddels staan de geïnteresseerde horeca-ondernemers in de rij. Door de Kaplocks aan te schaffen, besparen zij geld op personeel, maar hebben ze wel een beveiligde garderobe. „We vragen €5 per kapstok voor de installatie, waarna we delen in de omzet. Zo winnen beide partijen.” De uitbater kan ervoor kiezen om ook een muntenautomaat te nemen, waarmee klanten voor één euro een muntje kunnen pinnen voor in de Kaplock. Ook die automaat is ontworpen door Pennings en aan te schaffen tegen installatiekosten.

De beveiligde, onbemande kapstok is inmiddels zo'n succes dat de heren begin deze maand de Columbus Trophy hebben gewonnen, een aanmoedigingsprijs voor succesvolle startende entrepreneurs in de hospitalitybranche. „Daar stonden we tussen ondernemers die zakendoen in tachtig landen en miljoenen aan omzet hebben. Het is onwerkelijk wat wij in twee jaar hebben bereikt.”