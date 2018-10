‘Pluk de dag! Ook over 30 jaar’

De beroepsvereniging FFP voor financieel planners is hierop voorbereid. De aangesloten gecertificeerde leden zijn zelfstandige professionele financiële planners die adviezen geven over hoe je zelf aan pensioenopbouw kunt doen. Een ervan is Hanneke Wolff-Rierink, FFP Financieel Planner van het jaar.

,,We leven graag volgens het Carpe Diem-idee en dat wil je natuurlijk over dertig jaar ook. Onze mindset is dat de nadruk ligt op het leven nu. Maar je wilt toch straks ook een leuk leven? En daar moet je nu al mee bezig zijn.”

Want ons pensioen is verworden van een spaarpot voor later tot een zorg van nu. De verantwoordelijkheid om ook straks onbezorgd van het leven te kunnen genieten, dient vandaag de dag te worden genomen. De tijd dat het vanzelfsprekend was dat, naast je AOW, je aanvullend pensioen kreeg, is voorbij.

Begin op tijd

,,Hoe eerder je begint met sparen, hoe minder geld je maandelijks opzij hoeft te leggen”, zegt Wolff-Rierink. ,,Zodra je wat kunt sparen, moet je dat gewoon gaan doen. Want het is niet meer zo dat een werkgever jouw spaarpot voor je opbouwt. We leven in andere tijden. Willen ook niet meer ons hele leven bij één werkgever blijven. En we doen meer, reizen vaker. Dat kost geld.”

Daarbij is er ieder jaar de kans dat de pensioenleeftijd verder wordt opgeschroefd. Nu is die nog 67, maar wie weet over een paar jaar wel 70. En wie niet tot die tijd door wil buffelen, zal nu voor een financiële buffer moeten gaan zorgen. Ook worden heel veel pensioenen al jaren niet meer geïndexeerd. Met andere woorden; de pensioenen worden niet aangepast aan de stijgende prijzen.

En zo zijn er allerhande zaken die het vroeger zo zonnige vooruitzicht flink doen vertroebelen. Neem bijvoorbeeld de honderdduizenden mensen die nog kampen met een studieschuld. De aflossing die ze daar maandelijks voor doen, kan vanzelfsprekend niet in het pensioenpotje worden gestopt.

Financiële APK

,,Een financieel planner kan voor je uitzoeken hoe je zaken ervoor staan”, zegt Wolff-Rierink. ,,Tot wanneer wil je doorwerken? Ok, hoeveel geld heb je dan nodig om het gat tot je pensioen op te vullen? Hoeveel pensioen krijg je eigenlijk? Het zou heel goed zijn om regelmatig een financiële APK bij jezelf te doen. In het buitenland werken ze heel veel met planners. Misschien maak je je wel zorgen om niets en heb je het beter voor elkaar dan je denkt. Wij kunnen echt waarde toevoegen als je ons inzage geeft in je huishoudboekje.”

Er is in Nederland een toenemend aantal zzp’ers, flexwerkers en werknemers met een tijdelijk contract in ons land, die sowieso niet of nauwelijks via een werkgever aan het opbouwen van pensioen doen. Het zijn zaken die velen inmiddels slapeloze nachten bezorgen, maar ook is er nog altijd een groep die dit financiële vraagstuk voor zich uit schuift. Dat lijkt echter niet zo verstandig. Vermogen opbouwen kost in de regel nu eenmaal flink wat tijd.

Ga voorsorteren

,,Voor zzp’ers zijn er fiscaal aantrekkelijke regelingen waarbij je spaart en meer rente krijgt”, weet expert Wolff-Rierink. ,,Je kunt dan niet zomaar aan je geld zitten, maar als spaarpot voor later kan dit waardevol zijn. Overwaarde van je huis? Misschien kun je daar wel heel veel uithalen. Ga voorsorteren. Zet ergens een vlag. Daar wil je naartoe. En bekijk dan jaarlijks of je die vlag, of misschien je gedrag moet aanpassen. Maak het beeldend voor je en praat erover.”

Natuurlijk is alles goed regelen lang zo simpel niet, want iedereen heeft zo zijn eigen obstakels en vragen omtrent het pensioen. Een FFP gecertificeerd financieel planner helpt met overzicht en oplossingen. Maar voordat je een afspraak maakt met één van de experts, kan een beetje inlezen in de materie geen kwaad.