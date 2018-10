Belegger in bitcoin houdt hoofd koel bij verkoopgolf aandelen

De bitcoin, die eerder dit jaar nog zeer heftige bewegingen maakte, is sinds september in rustiger vaarwater gekomen met vandaag een beperkt verlies van 0,3% tot net onder de $6400.

De aanhoudende onrust op de aandelenmarkten in de voorbije weken vanwege de onrust over de handelsoorlog tussen China en de VS, is vooralsnog nauwelijks overgeslagen op de markten voor cryptomunten.

Beleggers in bitcoin zijn vooral in afwachting van de Amerikaanse waakhond SEC die binnenkort een definitief oordeel moet geven over het gebruik van ETF’s bij de digitale munt.