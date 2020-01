Japan richt pijlen ook op vrouw van ontsnapte automagnaat Ghosn

Carlos Ghosn, die onder meer de leiding had over Nissan en Renault, wist eind december uit Japan te ontsnappen. Hij wordt verdacht van financiële wanpraktijken en was in afwachting van zijn proces in Japan onder huisarrest geplaatst. Tegen hem was eerder al een arrestatiebevel uitgevaardigd.

Ghosn dook vorige week opeens op in Beiroet. Hij zegt Japan te hebben verlaten omdat hij daar geen kans had om zich fatsoenlijk te verdedigen tegen de aanklachten. Er is nog altijd veel onduidelijk over hoe Ghosn, die 24 uur per dag werd bewaakt, Japan is ontvlucht. Wel zeker is dat hij van Japan naar Turkije vloog en daarvandaan met een privévliegtuig naar Beiroet ging.

De kwestie heeft onder meer de tekortkomingen van het Japanse borgtochtsysteem en de grenscontroles blootgelegd. Op verschillende Japanse ministeries worden maatregelen genomen om hiaten te repareren. Nissan beloofde op zijn beurt voet bij stuk te houden met zijn wettelijke stappen tegen zijn voormalig topman en voorzitter.

Ghosn zal woensdag zijn kant van het verhaal uit de doeken doen. Hij beloofde namen te zullen noemen van mensen die verantwoordelijk zijn voor zijn val. Daaronder zijn hooggeplaatste mensen binnen de Japanse overheid. Volgens de automagnaat is sprake van een complot tegen hem.

Zijn verklaring zal een nieuw hoofdstuk toevoegen aan de saga rond de automagnaat die circa een jaar geleden in Japan voor het eerst werd gearresteerd. Hij zat maanden vast en kwam op borgtocht vrij. Hij werd daarop weer gearresteerd, kwam opnieuw vrij maar moest zijn proces afwachten onder huisarrest.

Ghosn mocht geen contact hebben met zijn vrouw, omdat de autoriteiten geloofden dat zij hem had geholpen bij het verdoezelen van zijn misdaden. Dat zou voor Ghosn de druppel zijn geweest in zijn beslissing om te vluchten. Ghosn ontkende eerder dat zijn vrouw of zijn familie een rol speelde bij zijn ontsnapping.