Column: Zonnecel op ramen

Natuurlijk wordt zonne-energie door voortdurende innovaties al steeds goedkoper. De zonnecellen zelf worden beter en beter. Met als gevolg een steeds hogere energieopbrengst. Maar ook innovaties bij de omvormers spelen een rol. Resultaat: de kostprijs van elektriciteit die is opgewekt met zonne-energie duikt op steeds meer plekken op de wereld onder die van fossiel opgewekte elektriciteit. Een goede zaak voor de portemonnee van consumenten. En een goede zaak voor onze planeet uiteraard. Maar met de zonnecelramen wordt er niet een klein stapje voorwaarts gezet, maar een forse stap vooruit. Laat ik u in vogelvlucht even langs wat interessante gegevens meenemen.

Vijf miljoen

Alleen al in de VS zijn er 5 miljoen bedrijfsgebouwen. Die nu 40% van de elektriciteit van de VS verbruiken. En dan te weten dat momenteel toch nog altijd 50% van de Amerikaanse elektriciteitsbehoefte met kolen wordt opgewekt. Tegelijkertijd is er een gigantisch potentieel aan raamoppervlak voor zonnecelramen. Neem alleen al die bedrijfsgebouwen. Zonnecelramen in de bedrijfsgebouwen in de VS zouden in 30% tot 50% van de energiebehoefte van die gebouwen kunnen voorzien. Tel uit je winst voor de portemonnee. En voor de planeet.

Factor 50

Om het nog aanschouwelijker te maken, ga ik even uit van een gemiddeld kantoorgebouw in de VS, van vijftig verdiepingen. SolarWindow stelt dat een dergelijk gebouw doorgaans ’6 acres’ raamoppervlak heeft, ruim 24.000 m2. Vergeleken met een dakoppervlak van een dergelijk gebouw is het verschil in beschikbare ruimte voor zonnecellen gigantisch: een factor 50. Bovendien is de terugverdientijd door de grote opbrengst van de zonnecelramen heel kort. Slechts een jaar stelt SolarWindow. Dat vergroot de kans op een razendsnelle adaptie van deze ramen aanzienlijk. En het mooie is, je kan ook beide doen: dak en ramen.

VVE’s

Niet alleen in de VS zal deze vinding de duurzame energievoorziening op een nieuw level brengen. China bijvoorbeeld kijkt met argusogen naar deze ontwikkeling, want ook dit land telt veel wolkenkrabbers. Of denk eens aan de straten van onze grotere Nederlandse steden. Met appartementen met drie, vier verdiepingen. Vaak vergt het toch heel wat overleg binnen de VVE voor daadwerkelijk zonnecellen op het dak geïnstalleerd worden. Nu kan iedere bewoner zelf besluiten om zonnecelramen te laten zetten.

Westland

En denk eens aan onze kassen in het Westland. Dat kunnen ware energiefabriekjes worden. Zonnecelramen zullen de wereld dus echt gaan veranderen. En de groei bij de mondiale zonne-energiemarkt is met jaarlijkse groeipercentages van circa 13% al bepaald niet ’benedengemiddeld’. Maar ik verwacht vanaf 2020 door de zonnecelramen een nog hogere groei. Mooie vooruitzichten voor de wereld dus. Maar misschien ook voor beleggers. Het aandeel SolarWindow heeft momenteel een beurskapitalisatie van $ 58 miljoen en is genoteerd op de Amerikaanse OTC-beurs en op de beurs in Frankfurt. (I)

Robert Schuckink Kool, Bright New World

(I) Deze beleggingsaanbevelingen zijn opgesteld door Robert Schuckink Kool, hoofd research bij Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. De heer Schuckink Kool heeft op het moment van publicatie geen eigen positie in de besproken fondsen. Overige meldingen inzake de Wet Marktmisbruik kunt u hier vinden: www.brightnewworld.nl/meldingen-wet-marktmisbruik.