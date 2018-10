Omzetdaling voor Xerox

Xerox zette voor bijna 2,4 miljard dollar aan opbrengsten in de boeken. Dat is 5,8 procent minder dan een jaar eerder. De winst van het concern bedroeg 89 miljoen dollar, van 179 miljoen dollar een jaar eerder.

In mei zette Xerox, onder druk van aandeelhouders, een streep door een fusie met het Japanse Fujifilm. Sindsdien is de onderneming in een felle strijd verwikkeld met de maker van kantoorapparatuur over een schadevergoeding vanwege het schenden van gemaakte afspraken.